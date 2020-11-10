Ургант — о скандале с Дзюбой: в конце концов, не стулом же он человека ударил

Известный телеведущий Иван Ургант пошутил по поводу ситуации вокруг нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Ранее в соцсетях начало распространяться видео интимного характера с участием человека, похожего на Дзюбу. В итоге футболист не был вызван в сборную России на ноябрьские матчи.

«Мне кажется, людям, которые критикуют Артема, надо перестать быть лицемерами, ханжами. Что он такого сделал, чтобы взять и убрать его из сборной — капитана? Какой он вред может нанести команде? Врачи это рекомендуют делать, это нормально, это полезно! Это лучший способ снять стресс! Судя по тому, как снимают стресс наши футболисты, это самый безобидный способ. В конце концов, не стулом же он человека ударил!», — сказал Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант».

Напомним, в 2018 году нападающий Александр Кокорин находился в кафе вместе со своим братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым, а также другом Александром Протасовицким. В какой-то момент между ними и чиновником Минпромторга Денисом Паком возникла перепалка, в результате которой Кокорин нанёс чиновнику удар стулом.

Суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Протасовицкий и Мамаев получили сроки в 1 год и 5 месяцев.