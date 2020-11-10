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Будущее Ромеро в «Манчестер Юнайтед» зависит от Хендерсона, который может уйти в аренду

Будущее Ромеро в «Манчестер Юнайтед» зависит от Хендерсона, который может уйти в аренду
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» откладывает решение о будущем вратаря Серхио Ромеро, так как пока не определено положение другого голкипера команды, Дина Хендерсона, сообщает ESPN. Ромеро очень хочет покинуть «Олд Траффорд» после того, как наставник манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер исключил его из заявки Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

Хендерсон доволен своей ролью в «МЮ» после возвращения из успешной аренды в «Шеффилд Юнайтед». Однако главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сказал Дину, что ему нужно играть чаще, если он надеется бросить вызов Джордану Пикфорду и занять его место в рамке. По этой причине Хендерсон может уйти в аренду зимой.

Временный отъезд Дина увеличит шансы Ромеро остаться в клубе по крайней мере до лета, когда он сможет стать свободным агентом, однако у клуба есть возможность продлить соглашение с Серхио ещё на сезон.

Ромеро узнал об исключении из заявки «МЮ» через соцсети
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