Вратарь-бомбардир Сени возглавил «Фламенго»

Бывший голкипер сборной Бразилии Рожерио Сени стал новым главным тренером «Фламенго». Бразильский клуб подписал контракт с 47-летним специалистом. Соглашение будет действовать до декабря 2021 года.
Ранее Сени возглавлял клуб «Форталеза». Он покинул команду, чтобы перейти во «Фламенго».
Сени всю карьеру игрока провёл в «Сан-Паулу». Он является самым результативным голкипером в истории футбола: забил 131 мяч.
Ранее стало известно, что «Фламенго» уволил с поста главного тренера испанца Доменека Торрента, который проработал в клубе всего 10 недель. В 15 последних матчах «Фламенго» потерпел лишь два поражения, но этого оказалось достаточно, чтобы расстаться с тренером. Причиной увольнения специалиста стали два крупных поражения: сначала «Фламенго» со счётом 1:4 проиграл «Сан-Паулу», а затем со счётом 0:4 — «Атлетико Минейро».
Ранее Торрент на протяжении 10 лет был помощником Хосепа Гвардиолы. Доменек работал с Гвардиолой в «Барселое», «Баварии» и «Манчестер Сити», затем возглавил ФК «Нью-Йорк».
- 10 ноября 2020
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