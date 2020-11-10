«Фламенго» уволил главного тренере через 10 недель после назначения

Пресс-служба бразильского клуба «Фламенго» сообщила об увольнении с поста главного тренера испанского специалиста Доменека Торрента. Он был уволен всего через 10 недель после назначения на эту должность.

«Фламенго» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, отставая от лидирующего «Интернасьоналя» на одно очко. В 15 последних матчах бразильский клуб потерпел всего два поражения. Кроме того, Торрент вывел «Фламенго» в плей-офф Кубка Либертадорес.

Причиной увольнения специалиста стали два крупных поражения. Сначала «Фламенго» со счётом 1:4 проиграл «Сан-Паулу», а затем со счётом 0:4 — «Атлетико Минейро».

Ранее Торрент на протяжении 10 лет был помощником Хосепа Гвардиолы. Доменек работал с Гвардиолой в «Барселое», «Баварии» и «Манчестер Сити», затем возглавил ФК «Нью-Йорк».