Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Валуев — о скандале с Дзюбой: проникновение в частную жизнь — это противоправное действие

Валуев — о скандале с Дзюбой: проникновение в частную жизнь — это противоправное действие
Футбол / РПЛ 0

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Ранее появилось видео интимного характера с участием человека, похожего на Дзюбу. В итоге футболист не был вызван в сборную России на ноябрьские матчи.

«Это слишком общий вопрос. Существует закон о защите личной информации. Взлом и проникновение в чужую частную жизнь, например в компьютер, — это противоправное действие, которое в законе также отображается. Если бы это не было отображено в законе, нам было бы сложно квалифицировать хакерские атаки и прочие взломы компьютерных сетей каких-то внутренних организаций как преступление», — приводит слова Валуева Sport24.

Мария Орзул отреагировала на скандальное видео Артёма Дзюбы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020