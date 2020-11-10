Валуев — о скандале с Дзюбой: проникновение в частную жизнь — это противоправное действие

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Ранее появилось видео интимного характера с участием человека, похожего на Дзюбу. В итоге футболист не был вызван в сборную России на ноябрьские матчи.



«Это слишком общий вопрос. Существует закон о защите личной информации. Взлом и проникновение в чужую частную жизнь, например в компьютер, — это противоправное действие, которое в законе также отображается. Если бы это не было отображено в законе, нам было бы сложно квалифицировать хакерские атаки и прочие взломы компьютерных сетей каких-то внутренних организаций как преступление», — приводит слова Валуева Sport24.

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