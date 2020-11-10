УАФ ведёт переговоры с властями Украины, чтобы «карантин выходного дня» не затронул УПЛ

Представители Украинской ассоциации футбола (УАФ) и Премьер-лиги Украины (УПЛ) ведут переговоры с кабинетом министров страны в связи с возможным введением «карантина выходного дня», сообщает Metaratings.com.ua.

Предполагается, что в ближайшее время Кабмин Украины официально объявит о введении карантина в выходные. Он подразумевает запрещение работы торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, запрет на проведение массовых мероприятий. Жёсткий карантин будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Введение карантина может привести к остановке чемпионата Украины по футболу, ведь матчи проходят преимущественно в выходные. УАФ ведёт переговоры, пытаясь добиться разрешения на проведение матчей.