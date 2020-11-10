«Антуан не находит места рядом с Месси». Лизаразю призвал Гризманна уйти из «Барселоны»

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю призвал соотечественника, Антуана Гризманна, покинуть «Барселону». Французский форвард перешёл в «Барселону» из «Атлетико» летом 2019 года, но так и не смог стать одним из лидеров команды.
«Можно заметить, что Гризманн несчастлив на поле. Чтобы хорошо играть, футболист должен чувствовать поддержку. Должна быть атмосфера доверия с тренером и одноклубниками, я этого не вижу. Антуан не находит места рядом с Лео Месси. Они не играют вместе. В такой ситуации решением является уход из клуба. Нужно уметь говорить «хватит». Атмосфера в команде ему не подходит.
Очень важно найти хорошую атмосферу для развития. В «Барселоне» сейчас слишком большой хаос. Лучше найти стабильный клуб, где тренер хочет тебя видеть. Какой? Не знаю, но ему явно нужен топ-клуб», — цитирует Лизаразю France Football.
- 10 ноября 2020
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