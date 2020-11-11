«Имя уйдёт, но у духа новое приключение». Ловрен попрощался со старой базой «Ливерпуля»

Бывший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен, ныне выступающий за «Зенит», в своём «инстаграме» попрощался с базой красных в Мелвуде, которую команда покинула на днях.
«Я узнал бесчисленное количество замечательных людей, которые работали здесь более 30 лет, и первое, что приходит мне на ум, – это положительные эмоции и невероятная энергия, исходящая из каждого угла этого исторического здания. Имя базы уйдёт, но её дух отправится в новое приключение. По тебе будут скучать, Мелвуд. Спасибо за всё», — написал Ловрен.
Ловрен выступал за «Ливерпуль» с 2014 по 2020 год. С мерсисайдцами 31-летний хорват стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
«Ливерпуль», набрав 17 очков в восьми турах, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая по дополнительным показателям «Тоттенхэм Хотспур» и отставая на одно очко от «Лестер Сити».
- 11 ноября 2020
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