Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» представил свою новую тренировочную базу

«Ливерпуль» представил свою новую тренировочную базу
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» в своём официальном «твиттере» опубликовал видео с новой тренировочной базы команды в Кёркби.

Строительство базы завершилось недавно, и ожидается, что красные переедут туда в середине или конце ноября. Одной из причин, по которой клуб решил перевезти команду в другое место, стал тот факт, что в Кёркби тренируются молодые игроки. Таким образом, юные футболисты смогут заниматься рядом с основой.

Нынешняя база «Ливерпуля» находится в Мелвуде. Там футболисты мерсисайдцев тренируются с 1950-х годов.

«Ливерпуль», набрав 13 очков в 6 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Эвертону» по дополнительным показателям. Ближайшие преследователи красных, «Астон Вилла» и «Лестер Сити», отстают на одно очко.

Клопп: игроки среагировали на разгром «Астон Виллы» так, как я ждал
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020