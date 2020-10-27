«Ливерпуль» представил свою новую тренировочную базу

«Ливерпуль» в своём официальном «твиттере» опубликовал видео с новой тренировочной базы команды в Кёркби.
Строительство базы завершилось недавно, и ожидается, что красные переедут туда в середине или конце ноября. Одной из причин, по которой клуб решил перевезти команду в другое место, стал тот факт, что в Кёркби тренируются молодые игроки. Таким образом, юные футболисты смогут заниматься рядом с основой.
Нынешняя база «Ливерпуля» находится в Мелвуде. Там футболисты мерсисайдцев тренируются с 1950-х годов.
«Ливерпуль», набрав 13 очков в 6 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Эвертону» по дополнительным показателям. Ближайшие преследователи красных, «Астон Вилла» и «Лестер Сити», отстают на одно очко.
- 27 октября 2020
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