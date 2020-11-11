Соболев: перешёл в «Спартак», а «Динамо» из Барнаула получило условно 20 млн. А за что?

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что не согласен с распределением денег, выплаченных за трансфер в стан красно-белых.



«Я вообще хотел поднять тему компенсаций. Вот я сейчас перешёл в «Спартак». «Динамо Барнаул» получило за этот переход условно 20 миллионов рублей. А за что? Все соревнования, бутсы, мячи, аренду зала — всё оплачивали родители. За что они получили деньги? За то, что меня воспитали? Но кто меня воспитал? Меня воспитали тренер и родители. За это им огромная благодарность от меня. Единственное, за что городу спасибо, — они предоставляли искусственное поле, которое там постелили. За что ещё?



Сейчас мне звонит тренер, который вел меня с детства, и говорит: «У нас закончились мячи. Вышли, пожалуйста». Я выслал. И точно так же в детстве мячи высылали Яркин, Щербаков, Старков — пацаны, которые в своё время там играли. Повторю: аренду залов, экипировку, игровую форму, бутсы — всё это оплачивали родители. Соревнования, проживание, питание, поезд, самолёт — тоже родители. У меня была ситуация, когда у родителей одного парня не было денег — и все скидывались, чтобы ему оплатить поездку в Новороссийск на турнир. Это стоило примерно 30 тысяч. Такие клубы, как «Спартак», «Краснодар» — они дают детям все условия. А какие условия создавало и создаёт «Динамо» Барнаул?» — цитирует Соболева Sport24.

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