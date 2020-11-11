Соболев — Джикии: если Георгий скинет до 85 кг или «Спартак» станет чемпионом, сделаю зубы

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос, когда отправится к стоматологу, и рассказал о дружбе с защитником Георгием Джикией.



«Когда Георгий скинет до 85, сразу пойду к стоматологу. Честно, пора уже. Но сейчас идёт сезон, а я знаю, что брекеты — это болезненно в первые 2-3 недели. Ты плохо спишь, это может мешать тренироваться. Поэтому пока на паузе.



Было бы важно ходить белозубым и глянцевым — уже сделал бы. Но если выиграем чемпионство, то сделаю, да!



Я со всеми в хороших отношениях. Просто когда пришёл в команду, Джикия сразу поддержал. На правах капитана всё время подсказывал — где, что и как, за что штрафы. Поэтому стал с ним быстрее общаться», — цитирует Соболева Sport24.

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