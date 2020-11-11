Черчесов: футболисты находятся в разном состоянии, кто будет готов, тот и выйдет на поле

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал кадровые изменения перед товарищеским матчем с Молдавией.



«Мы вызвали 24 человека, потому что прошлый сбор показал, что ситуация может быть разная. Мы не можем дозаявлять игроков, которые не прошли тест УЕФА. А молодёжная сборная у нас здесь. Довязывали Чалова, созвонились с Галактионовым.



После мы провели ещё тесты, но результаты у них отрицательные. Наш медицинский штаб изучает этот вопрос, чтобы таких нюансов не было.



Мы играем на уровне сборных. Футболисты находятся в разном состоянии, кто будет готов, тот и будет на поле. Черышев получает игровую практику, Лёша вышел на очень хорошие 30 минут за «Аталанту». Это мы тоже учитываем.

Черышев сыграл с «Реалом» с первых минут. Он приехал в лучшем состоянии, чем на тот сбор.

Алексей принёс команде ничью, забил великолепный гол», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.