«Манчестер Юнайтед» предложил Криштиану Роналду вернуться. «Ювентус» готов к переговорам

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает журналист FOX Кристиан Мартин в своём «твиттере», вернуть футболиста хочет «Манчестер Юнайтед». Клуб уже связался с Криштиану, и португалец изучает предложение. При этом «Ювентус» готов вести переговоры по трансферу, если сам игрок захочет уйти.



Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. С манкунианцами он завоевал девять трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии и кубок Лиги чемпионов. В ходе своей карьеры Криштиану также защищал цвета «Спортинга» и мадридского «Реала», а в «Ювентус» перешёл в 2018 году.



В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 4 матчах итальянской Серии А, забил 6 голов (2 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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