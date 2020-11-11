Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» может предложить «ПСЖ» обмен Криштиану Роналду на Неймара в следующем году

«Ювентус» может предложить «ПСЖ» обмен Криштиану Роналду на Неймара в следующем году
Футбол / Италия 0

Итальянский инсайдер Танкреди Палмьери в своей колонке на Tuttomercatoweb сообщает о возможном расставании туринского «Ювентуса» с 35-летним португальским нападающим Криштиану Роналду в 2021 году.

Причиной возможного расставания является, тот факт, что к 2022 году у Роналду истекает контракт с «Ювентусом», а туринский клуб желает отбить часть затрат на его приобретение, так как в связи с пандемией коронавируса, возможным перезаключением контракта с Пауло Дибалой и рассрочкой платежей по Деяну Кулушевски и Федерико Кьезе – у «Ювентуса» просто не останется финансовых возможностей для заключения нового соглашения с Криштиану.

Единственный способ вернуть часть инвестиций — это расстаться с игроком, очень согласованно, но все же расстаться, уже в 2021 году. Ни один клуб в мире не может взять на себя контракт Криштиану Роналду, за исключением особых ситуаций. И единственная особая ситуация может возникнуть в «Пари Сен-Жермен»: поскольку у Неймара также истекает срок контракта в 2022 году, чьё продление соглашения, пока не происходит.

В этот момент «Ювентус» будет надеяться на грандиозный контр-ход «ПСЖ» на Криштиану, в ходе которого спортивный директор туринцев Фабио Паратичи обязательно предложит функционеру «ПСЖ» Леонардо прямой обмен на Неймара.

Директор «ПСЖ» допустил, что клуб может приобрести Криштиану Роналду
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020