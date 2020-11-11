«Ювентус» может предложить «ПСЖ» обмен Криштиану Роналду на Неймара в следующем году

Итальянский инсайдер Танкреди Палмьери в своей колонке на Tuttomercatoweb сообщает о возможном расставании туринского «Ювентуса» с 35-летним португальским нападающим Криштиану Роналду в 2021 году.

Причиной возможного расставания является, тот факт, что к 2022 году у Роналду истекает контракт с «Ювентусом», а туринский клуб желает отбить часть затрат на его приобретение, так как в связи с пандемией коронавируса, возможным перезаключением контракта с Пауло Дибалой и рассрочкой платежей по Деяну Кулушевски и Федерико Кьезе – у «Ювентуса» просто не останется финансовых возможностей для заключения нового соглашения с Криштиану.

Единственный способ вернуть часть инвестиций — это расстаться с игроком, очень согласованно, но все же расстаться, уже в 2021 году. Ни один клуб в мире не может взять на себя контракт Криштиану Роналду, за исключением особых ситуаций. И единственная особая ситуация может возникнуть в «Пари Сен-Жермен»: поскольку у Неймара также истекает срок контракта в 2022 году, чьё продление соглашения, пока не происходит.

В этот момент «Ювентус» будет надеяться на грандиозный контр-ход «ПСЖ» на Криштиану, в ходе которого спортивный директор туринцев Фабио Паратичи обязательно предложит функционеру «ПСЖ» Леонардо прямой обмен на Неймара.