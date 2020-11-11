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Турция — Хорватия: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45

Турция — Хорватия: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45
Футбол / Прочие турниры 0

Сегодня, 11 ноября, состоится товарищеский матч сборных Турции и Хорватии. Встреча пройдёт на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле (Турция). Начало встречи — в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Турция — Хорватия.

Сборная Турции выступает в группе 3 лиги В Лиги наций УЕФА и занимает третье место в турнирной таблице группы. Турецкая национальная команда проведёт матчи группового этапа турнира со сборными России (15 ноября) и Венгрии (18 ноября).

Хорватская сборная представляет группу 3 лиги А в Лиге наций УЕФА и занимает третье место в турнирной таблице группы. Подопечные Златко Далича сыграют на групповом этапе с национальными командами Швеции (14 ноября) и Португалии (17 ноября).

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