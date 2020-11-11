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Никто из «Ливерпуля» и «МЮ» не попал в рейтинг лучших игроков нового сезона АПЛ

Никто из «Ливерпуля» и «МЮ» не попал в рейтинг лучших игроков нового сезона АПЛ
Футбол / Англия 0

BBC Sport, основываясь на средних оценках болельщиков, опубликовал рейтинг 10 лучших игроков стартовавшего сезона английской Премьер-лиги.

Первое место занимает нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс (7,76), забивший 5 мячей.

В рейтинг вошли аж четыре представителя команды австрийского специалиста Ральфа Хазенхюттля — уже упомянутый Ингс, а также датский защитник Янник Вестергор (7,34) и полузащитники Джеймс Уорд-Праус (7,24) и Стюарт Армстронг (7,19).

В рейтинге не нашлось места для нападающих «Тоттенхэма» Гарри Кейна и Сон Хын Мина, которые занимают два первых места в АПЛ по системе «гол+пас». Также в этом списке отсутствуют нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах и нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин, забившие по 8 мячей.

Ниже приведён полный рейтинг:

1. Дэнни Ингс — «Саутгемптон» (7,76)
2. Джейми Варди — «Лестер» (7,45)
3. Майкл Антонио — «Вест Хэм» (7,42)
4. Янник Вестергор — «Саутгемптон» (7,34)
5. Кристиан Фукс — «Лестер» (7,33)
6. Эдуард Менди — «Челси» (7,25)
7. Джек Грилиш — «Астон Вилла» (7,25)
8. Джеймс Уорд-Праус — «Саутгемптон» (7,24)
9. Уэсли Фофана — «Лестер» (7,21)
10. Стюарт Армстронг — «Саутгемптон» (7,19).

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