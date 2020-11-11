Фомин: не знаю, что произошло с «Динамо» в Тбилиси. Мы хотели победить

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о матче с тбилисским «Локомотивом» (1:2) в квалификации Лиги Европы.
«Что произошло с „Динамо“ в матче с „Локомотивом“? Если честно, не знаю. В Тбилиси мы, безусловно, хотели победить. Настраивались на это, но… После поражения с большим трудом приходили в себя. Сейчас пытаемся исправиться: стремимся показывать хорошую игру и добиваться результата. От себя могу пообещать всем нашим болельщикам, что буду выкладываться на поле по максимуму в каждой игре. Надеюсь, у нас всё будет хорошо», — приводит слова Фомина пресс-служба ВТБ.
3 августа «Динамо» объявило о переходе Фомина из «Уфы». Соглашение между 23-летним футболистом и бело-голубыми рассчитано на пять лет.
Фомин перешёл в «Уфу» из «Краснодара» летом 2019 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
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