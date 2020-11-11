Нидерланды — Испания: составы команд на товарищеский матч

Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Испании на товарищеский матч. Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды), начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Испания.

Сборная Нидерландов: Бизот, Аке, Велтман, Вейндал, Хатебур, Ф. де Йонг, Вейналдум, ван де Бек, Депай, Л. де Йонг, Бергёйс.



Сборная Испании: Унаи Симон, И. Мартинес, Эрик Гарсия, Гайя, Белльерин, Родри, Каналес, Коке, Асенсио, Ж. Морено, Мората.

Сборная Нидерландов выступает в группе 1 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает третье место в турнирной таблице группы. Испанская сборная представляет группу 4 лиги А в Лиге наций УЕФА и занимает первое место в турнирной таблице группы.