Фомин: со Шварцем интересно. Он поменял кое-какие мои функции на поле

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал назначение Сандро Шварца главным тренером команды.

«Когда объявили о его назначении, клуб выложил на сайте подробное досье, которое я сразу с большим интересом прочёл. Сейчас знакомимся в более тесном формате — в тренировочном процессе. С ним интересно, мне всё нравится. Кое-какие мои функции на поле он поменял, но более детально говорить об этом не хотел бы. Это наша внутренняя кухня», — приводит слова Фомина пресс-служба ВТБ.



3 августа «Динамо» объявило о переходе Фомина из «Уфы». Соглашение между 23-летним футболистом и бело-голубыми рассчитано на пять лет.

42-летний Шварц возглавил «Динамо» 14 октября, сменив на этом посту Кирилла Новикова. Ранее немец работал на родине, в «Майнце», за который он выступал ещё будучи игроком.