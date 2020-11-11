Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фомин: со Шварцем интересно. Он поменял кое-какие мои функции на поле

Фомин: со Шварцем интересно. Он поменял кое-какие мои функции на поле
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал назначение Сандро Шварца главным тренером команды.

«Когда объявили о его назначении, клуб выложил на сайте подробное досье, которое я сразу с большим интересом прочёл. Сейчас знакомимся в более тесном формате — в тренировочном процессе. С ним интересно, мне всё нравится. Кое-какие мои функции на поле он поменял, но более детально говорить об этом не хотел бы. Это наша внутренняя кухня», — приводит слова Фомина пресс-служба ВТБ.

3 августа «Динамо» объявило о переходе Фомина из «Уфы». Соглашение между 23-летним футболистом и бело-голубыми рассчитано на пять лет.

42-летний Шварц возглавил «Динамо» 14 октября, сменив на этом посту Кирилла Новикова. Ранее немец работал на родине, в «Майнце», за который он выступал ещё будучи игроком.

Шунин: до назначения в «Динамо» Шварц написал смс: «Привет, я ваш главный тренер»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020