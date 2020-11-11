Шунин: до назначения в «Динамо» Шварц написал смс: «Привет, я ваш главный тренер»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о приветственном сообщении от главного тренера московской команды Сандро Шварца.

«В первую очередь хочу сказать, что, когда ещё главный тренер не подписал контракт и мы в этот момент находились в сборной, я готовился к игре и выезду на стадион “Динамо” на матч с Турцией, пришла смс на английском языке. Я так просто кинул взгляд, не люблю в телефоне читать сообщения перед встречей. И когда уже теория, установка прошла, мы садимся в автобус, я вижу, там английский какой-то текст. Я начинаю переводить — и вижу, что это главный тренер написал: “Привет, я ваш главный тренер”.



Его ещё не объявили, не назначили. Он написал: “Привет, я ваш главный тренер, сегодня буду смотреть вас и желаю вам удачи”. Для меня это было удивительно, что он проявил желание — его ещё не назначили, и это был классный момент», — сказал Шунин в интервью на YouTube-канале «КраСава».