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В киевском «Динамо» выявлено три новых случая заражения коронавирусом

В киевском «Динамо» выявлено три новых случая заражения коронавирусом
Футбол / Прочие турниры 0

В киевском «Динамо» выявлено три новых случая заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте украинского клуба.

Тесты Александра Андриевского и Артёма Шабанова на коронавирус дали положительный результат. К тому же, в расположение клуба из молодёжной сборной Украины вернулся голкипер Руслан Нещерет, который также заразился коронавирусной инфекцией. Отмечается, что положительны результат подтвердился у ранее заразившегося Дениса Попова. Восемь футболистов основной команды, которые ранее были инфицированы, вылечились.

«Все инфицированные игроки „Динамо“ чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции. Желаем нашим парням крепкого здоровья и скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении пресс-службы киевского «Динамо».

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