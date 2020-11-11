В киевском «Динамо» выявлено три новых случая заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте украинского клуба.



Тесты Александра Андриевского и Артёма Шабанова на коронавирус дали положительный результат. К тому же, в расположение клуба из молодёжной сборной Украины вернулся голкипер Руслан Нещерет, который также заразился коронавирусной инфекцией. Отмечается, что положительны результат подтвердился у ранее заразившегося Дениса Попова. Восемь футболистов основной команды, которые ранее были инфицированы, вылечились.



«Все инфицированные игроки „Динамо“ чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции. Желаем нашим парням крепкого здоровья и скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении пресс-службы киевского «Динамо».