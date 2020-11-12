Сборная Франции проиграла Финляндии в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Франции принимала национальную команду Финляндии. Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 28-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Финляндии Маркус Форсс. Через 3 минуты полузащитник Онни Валакари упрочил преимущество гостей в счёте.



Сборная Франции выступает в группе 3 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает второе место в турнирной таблице группы. Французская национальная команда проведёт матчи группового этапа турнира со сборными Португалии (14 ноября) и Швеции (17 ноября).



Финская сборная представляет группу 4 лиги В в Лиге наций УЕФА и занимает второе место в турнирной таблице группы. Сборная Финляндии сыграют на групповом этапе с национальными командами Болгарии (15 ноября) и Уэльса (18 ноября).