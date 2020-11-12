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Домагой Вида узнал о выявлении коронавируса в перерыве матча Турция — Хорватия

Домагой Вида узнал о выявлении коронавируса в перерыве матча Турция — Хорватия
Футбол / Прочие турниры 0

31-летний защитник сборной Хорватии Домагой Вида узнал о заражении коронавирусом спустя 45 минут проведённых на поле в товарищеском матче со сборной Турции (3:3).

«После того, как все игроки и сотрудники сборной Хорватии дали отрицательный результат в ходе тестирования перед игрой с Турцией в понедельник, утром в среду был проведен ещё один этап сдачи мазков к матчу со Швецией. Федерация получила результаты теста сегодня после полуночи по местному времени из которых стало известно, что член национальной сборной Хорватии Домагой Вида дал положительный результат на Covid-19. Непосредственно наша медицинская служба получила первую информацию в конце первого тайма игры с Турцией.

После того, как Вида был заменён на 46-й минуте встречи, медицинская служба национальной команды изолировала игрока по всем эпидемиологическим нормам до подтверждения результатов. Согласно регламенту, Вида проведёт следующие несколько дней в самоизоляции в Стамбуле», — приводит официальный пресс-релиз сборной Хорватии Goal.

Отметим, что на 46-й минуте встречи с Турцией Домагоя Виду заменил защитник казанского «Рубина» Филип Уремович.

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