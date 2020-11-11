Хорватия упустила победу над Турцией

В товарищеском матч сборная Турции сыграла вничью с командой Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле и завершилась со счётом 3:3.
Турки вышли вперёд на 11-й минуте — Дженк Тосун реализовал пенальти. Анте Будимир сравнял счёт, однако Дениз Тюрюч с передачи экс-игрока ЦСКА Джанера Эркина забил гол и вывел турецкую команду вперёд.
Во втором тайме Марио Пашалич и Йосип Брекало забили по голу, и преимущество оказалось на стороне Хорватии. Но Дженгиз Ундер сумел сравнять счёт.
Сборная Турции выступает в группе 3 лиги В Лиги наций УЕФА и занимает третье место в турнирной таблице группы. Турецкая национальная команда проведёт матчи группового этапа турнира со сборными России (15 ноября) и Венгрии (18 ноября).
Хорватская сборная представляет группу 3 лиги А в Лиге наций УЕФА и занимает третье место в турнирной таблице группы. Подопечные Златко Далича сыграют на групповом этапе с национальными командами Швеции (14 ноября) и Португалии (17 ноября).
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