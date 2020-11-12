Месси и Роналду лидируют по промахам с пенальти в XXI веке

Известный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов, которые чаще всего не реализовывают пенальти в XXI веке.

Лидером по этому показателю является аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который допустил 27 промахов с пенальти. На втором месте находится португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который также не смог реализовать 27 пенальти, но при этом его процент промахов ниже, чем у аргентинца.

На третьем месте — итальянец Франческо Тотти, который за свою карьеру не смог реализовать 19 пенальти. Четвёртую строчку занимает шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, который был неточен в 19 случаях.

Замыкает пятёрку итальянец Антонио Ди Натале. Он допустил 15 промахов с пенальти.