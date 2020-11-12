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Сергей Игнашевич — о крупной победе над «Факелом»: игра получилась неоднозначная

Сергей Игнашевич — о крупной победе над «Факелом»: игра получилась неоднозначная
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал результат матча 21-го тура Футбольной национальной лиги с «Факелом» (4:1).

«Игра получилась неоднозначная, большое количество ошибок не позволило нам увереннее провести этот матч. Дисквалификации — часть футбола, рисунок от этого у нас не поменялся по сравнению с матчем с «Волгарём». Просто вышли другие футболисты по позициям.

Игорь Лебеденко – большой мастер, он полезен не только впереди, но и в центре поля. Кроме того, что он качественный футболист, он ещё и наставник для многих ребят. Так что Лебеденко приносит нам много пользы во всех смыслах.

Широкие «скамейки» усиливают игру. Есть команды, в которых запасные помогают прибавить, а есть команды, где замены чаще всего делают состав слабее. В нашем случае бывает и то, и другое. Иногда «скамейка» помогает, иногда нет.

Когда мы забили четвёртый гол, мне хотелось больше качественных и осмысленных действий, потому что игра уже складывалась довольно просто. Хотелось, чтобы ребята принимали более правильные решения и в быстрых, и в позиционных атаках», — цитирует специалиста пресс-служба «Торпедо».

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