Чуперка: Чалов или Соболев? Второй, потому что с Молдавией будет мало пространства
Полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка прокомментировал возможный выбор нападающего для сборной России, способного заменить форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в матче с Молдавией.
«Чалов или Соболев? Второй, потому что будет мало пространства. Наверняка Молдавия сыграет в пять защитников, так что больше подойдёт высокий и фактурный форвард. Нужно будет выигрывать воздушные единоборства и подбирать мяч возле штрафной. А низкого, быстрого нападающего лучше выпускать на второй тайм, когда все подустанут.
Готовимся к тяжёлой игре и борьбе, потому что Молдавия сыграет от обороны. Но я сам не сторонник оборонительного футбола, мне бы хотелось видеть от сборной более атакующий футбол», — цитирует Чуперку «Матч ТВ».
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