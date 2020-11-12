Турцию и Россию в Лиге наций рассудит польская бригада арбитров

15 ноября состоится матч Лиги наций Россия — Турция, который обслужит бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком, сообщает пресс-служба национальной команды в своём «телеграме». Помогать ему будут Павел Сокольницки и Радослав Сейка, а резервным арбитром стал Павел Гиль. Начало встречи — в 20:00 мск.



Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы после четырёх матчей. Российская сборная набрала 8 очков. Второе место занимает сборная Венгрии, набравшая 7 очков. Сборная Турции (3) находится на третьем месте, замыкает турнирную таблицу Сербия (2).



Россия и Турция уже встречались в нынешнем сезоне. В матче Лиги наций, проходившем в Москве, команды сыграли вничью со счётом 1:1. Россияне вели в счёте, но не сумели удержать преимущество. В концовке гости были близки к тому, чтобы вырвать победу.

Первый канал покажет матч Лиги наций Турция — Россия