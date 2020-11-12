Ловрен: ни отдыха, ни предсезонки, а после этого безумное расписание! Кроос прав

Защитник «Зенита» Деян Ловрен объяснил большое количество травм у футболистов в нынешнем сезоне и поддержал полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса.



«Люди удивляются, откуда так много травм. Всё просто. Матчей слишком много, восстанавливаться невозможно, этот год странный из-за коронавируса. Ни полноценного отдыха (у меня был отпуск восемь дней), ни полноценной предсезонной подготовки, а после этого безумное расписание!



Кроос прав, и многие тренеры неоднократно говорили то же самое, но никто их не слушает. Те, кто составляет расписание матчей, должны подумать на эту тему», — написал Ловрен в своём «твиттере».



Ловрен перешёл в «Зенит» минувшим летом из «Ливерпуля», за который выступал с 2014 года.

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