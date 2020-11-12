Ракитич: судя по тому, что я видел, Месси и Гризманн отлично ладят

Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, ныне выступающий за «Севилью», рассказал об отношениях между нападающими каталонской команды Лионелем Месси и Антуаном Гризманном.
«Судя по тому, что я видел, они отлично ладят. У меня были замечательные отношения и с Антуаном, и с Лео. Что между ними сейчас, я не знаю. Видел, как они вместе пьют мате в раздевалке. Если бы они забивали, никто бы ничего не говорил. Гризманн и Месси – потрясающие парни, и никаких проблем быть не должно», — цитирует Ракитича AS со ссылкой на Canal Sur.
Ранее Эрик Олатс, бывший советник Гризманна, заявил, что Месси создал все условия, чтобы Антуану было трудно адаптироваться в «Барселоне».
За «Барселону» Антуан выступает с 2019 года. Ранее 29-летний футболист защищал цвета «Атлетико» и «Реала Сосьедад».
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