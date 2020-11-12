Дядя Гризманна: в «Барселоне» тренировки сделаны так, чтобы угодить определённым людям

Дядя нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна поделился мыслями о затянувшейся адаптации футболиста в каталонском клубе.



«Я был уверен, что Антуан не добьётся успеха в «Барселоне» в первые месяцы, но не ожидал, что это растянется на год. Я знаю, что происходит внутри команды с Месси. Это нелегко. Лео работает недостаточно усердно, а тренировки организованы таким образом, чтобы угодить определённым людям. Очевидно, что из-за этого ничего не получается.



Антуану приходится работать, несмотря на то что некоторым не приходится прилагать особых усилий, чтобы играть. У Гризманна же всё наоборот – ему нужно пахать, чтобы всё было хорошо», — цитирует дядю футболиста AS со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.



Ранее Эрик Олатс, бывший советник Гризманна, заявил, что Месси создал все условия, чтобы Антуану было трудно адаптироваться в «Барселоне».

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