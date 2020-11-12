«Видимо, он забыл про реальную футбольную жизнь». Барнаульское «Динамо» ответило Соболеву

Барнаульское «Динамо» на своём официальном сайте опубликовало ответ воспитаннику клуба нападающему Александру Соболеву, ныне выступающему за «Спартак». Ранее в интервью 23-летний футболист выразил недоумение тем, что его бывший клуб получил компенсацию за его переход в стан красно-белых из «Крыльев Советов».



В заявлении говорится, что вызов в сборную России и большое внимание со стороны СМИ и болельщиков, видимо, «не позволяют Александру объективно оценивать ситуацию со спортом в нашем небогатом нефтью и алмазами Алтайском крае» и «видимо, он забыл про реальную футбольную жизнь в Барнауле, сравнивая возможности академии «Спартака» и школы «Динамо».



«1. В 2020 году бюджет спортивной школы «Динамо» составляет около 13 миллионов рублей, из которых порядка 75% идёт на заработную плату тренерскому и административному составу, в том числе и тренеру Александру Николаевичу Горбунову, который вёл Соболева с малых лет. Игровая форма и инвентарь для проведения тренировочных занятий приобретается в основном за счёт партнёров «Динамо» и родителей. Кроме того посильную помощь оказывают все динамовские воспитанники, которым удалось пробиться в высшие эшелоны российского футбола.



2. Аренду залов, а в 2020 году это около 2 миллионов рублей, участие динамовских воспитанников в краевых и городских первенствах, а также выезды на обязательные всероссийские соревнования оплачивают спортивная школа «Динамо» и клуб, который ещё несёт расходы на содержание спортивной базы, где занимаются молодые спортсмены. Участие в иных турнирах – это решение родителей и тренера, которые сопоставляют необходимость участия и финансовые затраты.



3. Все компенсационные выплаты чётко обозначены в регламенте по статусу и переходам игроков, который подготовлен РФС. Согласно действующему регламенту первый профессиональный контракт молодой футболист заключает на три года и на практике на сумму минимального размера оплаты труда, так как любой профессиональный клуб не готов платить сразу «миллион рублей» в месяц перспективному игроку, из которого неизвестно что получится. После подписания первого профессионального контракта за время обучения молодого футболиста спортивной школе причитается единовременная выплата, которая рассчитывается по определённой формуле и обычно составляет около 250 тысяч рублей.



4. Компенсационные выплаты за переход футболиста из клуба в клуб также прописаны в регламенте РФС. В настоящий момент «Динамо» может рассчитывать только на 1,8 миллиона рублей от «Спартака» за переход Соболева. Хотя очень хотелось бы получить 20 миллионов рублей в качестве компенсации. Деньги необходимы спортивной школе, здание которой разваливается на глазах – в аварийном состоянии находится спортивный зал, раздевалки спортсменов и третий этаж здания. Срочно требуется новый автобус. Ещё много чего нужно сделать для поддержания нормального функционирования спортивной школы «Динамо», из стен которой вышел не только Соболев, но и Александр Ерохин, Евгений Городов и много других профессиональных футболистов.



В заключение «Динамо» желает Александру Соболеву сосредоточиться на выступлении в сборной и «Спартаке» и быть объективнее в публичных выступлениях. Карьера профессионального спортсмена скоротечна, а малая родина у каждого одна», — говорится в заявлении.

Соболев: перешёл в «Спартак», а «Динамо» из Барнаула получило условно 20 млн. А за что?