Игорь Дивеев: давайте не будем недооценивать Молдову

Защитник сборной России Игорь Дивеев подвёл итоги товарищеского матча со сборной Молдавии (0:0).

«Результатом недовольны, конечно. Не забили свои моменты, надо было реализовывать, и всё, считаю.

Что не получилось? Не ко мне, наверное, вопрос. Станислав Саламович нам скажет, что получилось, где неправильно сыграли, а где – правильно, разберём игру и будем готовиться к Турции.

Считаю, все команды сильные. Давайте не будем недооценивать Молдову. Просто надо было реализовывать свои моменты, и всё.

Молдова стояла 5-4-1, как я понимаю, потому что мы не могли вскрыть оборону. Просто надо было заходить в штрафную, больше обострять. Игра была под нашим контролем, считаю. Мы игру контролировали», — цитирует Дивеева «Матч ТВ».