Игорь Дивеев: давайте не будем недооценивать Молдову
Защитник сборной России Игорь Дивеев подвёл итоги товарищеского матча со сборной Молдавии (0:0).
«Результатом недовольны, конечно. Не забили свои моменты, надо было реализовывать, и всё, считаю.
Что не получилось? Не ко мне, наверное, вопрос. Станислав Саламович нам скажет, что получилось, где неправильно сыграли, а где – правильно, разберём игру и будем готовиться к Турции.
Считаю, все команды сильные. Давайте не будем недооценивать Молдову. Просто надо было реализовывать свои моменты, и всё.
Молдова стояла 5-4-1, как я понимаю, потому что мы не могли вскрыть оборону. Просто надо было заходить в штрафную, больше обострять. Игра была под нашим контролем, считаю. Мы игру контролировали», — цитирует Дивеева «Матч ТВ».
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