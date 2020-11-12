Писарев: наши игроки думали, что так или иначе забьют Молдавии. Не хватило агрессии

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев поделился мнением о результате товарищеского матча Молдавия — Россия. Встреча, проходившая в Кишинёве, завершилась со счётом 0:0.

«Результат – не очень, но в плане возможности посмотреть на большую группу футболистов этот матч как нельзя кстати. Конечно, всё равно хотелось бы рейтинговые очки не терять, хоть и не такие большие. Молдавия показала себя очень крепкой командой, организованной в обороне. Наверное, не хватило агрессии, чтобы победить. Как мне показалось, наши игроки понимали, что они фавориты, и думали, что так или иначе один гол забьют. Но не сложилось. Когда не забиваешь в таком матче, на следующий выходишь с удвоенной энергией. Будем надеяться, что, не забив Молдавии, мы забьём в двух следующих более важных матчах.

Что касается молодых игроков, они уже выступают в наших клубах и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Но надеть футболку сборной, когда ты ещё недавно выходил в матчах за молодёжную команду, – это другое. И сегодня они это прочувствовали. Это совершенно другая история. Другая борьба, другие скорости. Сегодня Черчесов, может, во многом вынужденно дал им шанс, но будущее команды всё равно за этими ребятами. Жирков, конечно, молодец – в 37 лет бороздить бровку, но будущее за молодыми футболистами», — сказал Писарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.