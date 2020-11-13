«Барселона» может заработать € 200 млн за счёт голливудского кино

Руководство испанской «Барселоны» ищет спонсорскую поддержку для клуба в киноиндустрии.
Как сообщает в своём «твиттере» журналист Сике Родригес, функционеры «Барселоны» провели несколько встреч с представителями Голливуда и в ближайшее время могут достичь соглашения о сотрудничестве с рядом кинокомпаний из США.
«Барселона» рассматривает кино как новый источник заработка и способ продвижения бренда. Благодаря Голливуду руководство клуба планирует заработать порядка € 200 млн: 100 млн – непосредственно от сотрудничества с каким-то проектом, еще 100 млн – от развития бизнеса в целом.
Ранее пресс-служба «Барселоны» опубликовала официальную информацию о проведённых переговорах с группой игроков о возможности сокращения их заработной платы в связи с тяжёлым финансовым положением клуба.
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