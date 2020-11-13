Криштиану Роналду хочет остаться в «Ювентусе» до окончания срока контракта

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не планирует покидать «Ювентус» до окончания срока контракта, сообщает AS.
По данным источника, португальский футболист ничего не знает о желании туринского клуба продать его в летнее трансферное окно. Роналду комфортно в Турине, к тому же его семья также хорошо чувствует себя в Италии.
Ранее сообщалось, о возможном расставании туринского «Ювентуса» Роналду в 2021 году.
Поводом к этому стало желание клуба отбить часть затрат на приобретение Роналду, контракт которого действует до 2022 года, так как в связи с пандемией коронавируса, возможным перезаключением контракта с Пауло Дибалой и рассрочкой платежей по Деяну Кулушевски и Федерико Кьезе у «Ювентуса» просто не останется финансовых возможностей для заключения нового соглашения с Криштиану.
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