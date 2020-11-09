«Ювентус» хочет продать Роналду. Кто купит?

В понедельник утром испанское издание Sport.es опубликовало сенсационную новость: «Ювентус» намерен продать Криштиану Роналду. По информации источника, туринский клуб рассматривает разные варианты сокращения расходов в условиях пандемии коронавируса, и самый очевидный из них – продажа наиболее высокооплачиваемого игрока команды (€ 31 млн в год). Согласно информации испанцев, уже ближайшим летом «Юве» попытается отбить хотя бы часть из € 100 млн, уплаченных за Криша «Реалу» в 2018 году. Кандидатов на ценного во всех отношениях кадра не много, но они есть.

Что у Роналду с игрой

Здесь у Криштиану полный порядок: в прошлом сезоне забил 31 гол в 33 матчах чемпионата Италии, два в Кубке страны и четыре в Лиге чемпионов. В сборной Роналду прибавляет с каждым годом: 2019-й — самый урожайный для него в плане результативности (14 голов).

Сезон-2020/2021 Роналду тоже начал здорово: гол «Сампдории» в первом матче чемпионата и дубль против «Ромы». Далее Криштиану победил самого коварного из врагов, инфекцию коронавируса, а вернувшись в игру после месячного отсутствия, незамедлительно сделал дубль (первый гол забил уже через три минуты после выхода на замену). Сейчас у форварда шесть забитых мячей в четырёх играх чемпионата, а всего за карьеру в «Ювентусе» — 71 гол и 19 голевых передач в 94 матчах. Несмотря на возраст, статистика нападающего не падает, а в сборной только растёт.

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Где может продолжить карьеру

«ПСЖ»

Ещё в октябре Don Balon сообщал, что «ПСЖ» видит в португальце идеальную замену Килиану Мбаппе, который может перебраться в «Реал». Французы готовы заплатить «старой синьоре» 70 млн евро. Сам Роналду видит в этом переходе возможность побеждать в Европе при более щадящем режиме в национальной лиге. Кто знает, может, именно Роналду не хватает парижанам, чтобы наконец-то покорить Лигу чемпионов? «ПСЖ» сегодня – один из немногих клубов Европы, способных удовлетворить и финансовые запросы звезды. Чем не вариант?

«Манчестер Юнайтед»

Возвращение на «Олд Траффорд» — готовый сюжет для фильма. Шансы на успех в Лиге чемпионов с «МЮ» ощутимо ниже, но это не повод исключать саму мысль о возможном возвращении. Роналду многое связывает с «красными дьяволами». Правда, у «Юнайтед» есть проблемы.

Прошлый сезон «красные дьяволы» закончили на позитивной ноте — третье место и путёвка в Лигу чемпионов. Несмотря на победу над «ПСЖ», дела «МЮ» идут не очень хорошо. Команда испытывает проблемы в защитной линии, тогда как в атаке выбор у Сульшера очень широк. Там и помимо Рашфорда, Марсьяля, Фернандеша и Гринвуда народу хватает. Это недавно подписанный Кавани (с зарплатой в € 10 млн), Игало, Мата, Лингард, Джеймс… Возможно, «Юнайтед» и отбил бы этот трансфер, но нужен ли ему ещё один нападающий – большой вопрос.

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MLS

Роналду нравится MLS, об этом форвард говорил не раз. «США — замечательная страна. У людей здесь соответствующий менталитет и условия для игры в футбол. Там делают для футбола всё, что возможно, и можно сделать ещё больше. Если я смогу помочь в том, чтобы футбол в этой стране прогрессировал в большей степени, то готов быть полезным. Надеюсь, в один прекрасный день начать играть в MLS», — рассказывал португалец в 2015 году.

Спустя год Роналду опять затронул тему американской лиги и своего желания в ней поиграть: «То, что происходит в MLS, – фантастика. Может быть, в будущем у меня будет хорошая возможность поиграть там. Никогда не знаешь наперед, но это нечто интересное. Конечно, я рассматриваю такой вариант. Как я уже говорил, футбол там становится лучше и лучше, так почему бы и нет? Думаю, что это будет возможно.

Знаю, что многие игроки перебираются в MLS. Лига становится всё лучше. Она растёт, и это хорошо. Это хорошо для меня и молодых футболистов, которые однажды могут захотеть переехать туда. Хорошо, что футбол там развивается».

Летом этого года о желании нападающего «Ювентуса» рассказал бывший партнёр по сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Нани. «Пару лет назад Роналду сказал мне, что мог бы закончить карьеру в Америке. Это не на 100%, но вероятно. Такой шанс есть», — поделился полузащитник «Орландо Сити».

Бекхэм – уникальный. Скоро его новый футбольный клуб покорит MLS А ведь у него было столько сложностей!

У Криштиану хорошие отношения с Дэвидом Бекхэмом, который является один из совладельцев «Интера» из Майами. Возможно, этот клуб и станет последним в славном послужном списке португальского форварда. С точки зрения маркетинга, бизнеса этот вариант представляется беспроигрышным для обоих бывших «реалистов». Кстати, нынешний капитан мадридского гранда Серхио Рамос тоже рассматривает США в качестве конечной остановки в карьере – если не договорится с «Реалом» о новом контракте.