Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» выбрал Юпамекано главной целью на позицию защитника. У клуба три альтернативы

«Ливерпуль» выбрал Юпамекано главной целью на позицию защитника. У клуба три альтернативы
Футбол / Англия 0

Стали известны трансферные планы «Ливерпуля», из-за травмы лишившегося очередного центрального защитника.

Как сообщает The Athletic, главной целью мерсисайдцев в центр обороны уже некоторое время является 22-летний француз Деотшанкюль Юпамекано из «РБ Лейпциг». Красные собирались приобрести его следующим летом, поскольку по условиям контракта по окончании сезона игрока можно будет выкупить примерно за £ 40 млн (€ 44,5 млн).

В сферу интересов «Ливерпуля» входят ещё три защитника. В списке находится 23-летний англичанин Бен Уайт из «Брайтон энд Хоув Альбион», однако в клубе считают, что можно купить игрока из-за границы за меньшие деньги. В связи с этим мерсисайдцы также рассматривают приобретение 20-летнего турка Озана Кабака из «Шальке-04» или 23-летнего бразильца Бремера из «Торино».

Защитник «Ливерпуля» Гомес перенёс операцию на колене и пропустит большую часть сезона
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020