«Ливерпуль» выбрал Юпамекано главной целью на позицию защитника. У клуба три альтернативы

Стали известны трансферные планы «Ливерпуля», из-за травмы лишившегося очередного центрального защитника.



Как сообщает The Athletic, главной целью мерсисайдцев в центр обороны уже некоторое время является 22-летний француз Деотшанкюль Юпамекано из «РБ Лейпциг». Красные собирались приобрести его следующим летом, поскольку по условиям контракта по окончании сезона игрока можно будет выкупить примерно за £ 40 млн (€ 44,5 млн).



В сферу интересов «Ливерпуля» входят ещё три защитника. В списке находится 23-летний англичанин Бен Уайт из «Брайтон энд Хоув Альбион», однако в клубе считают, что можно купить игрока из-за границы за меньшие деньги. В связи с этим мерсисайдцы также рассматривают приобретение 20-летнего турка Озана Кабака из «Шальке-04» или 23-летнего бразильца Бремера из «Торино».

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