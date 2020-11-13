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«Мэтр знает, что говорит». Радимов — о словах Орлова про шестое место «Спартака»

«Мэтр знает, что говорит». Радимов — о словах Орлова про шестое место «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Зенита», а в настоящее время тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на высказывание комментатора Геннадия Орлова.

Орлов ранее выразил мнение, что «Спартак» добьётся прогресса, если займёт шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после седьмого в прошлом сезоне. При этом в настоящее время красно-белые располагаются на третьей строчке в первенстве.

«Мэтр знает, что говорит», — написал Радимов в своём «твиттере».

«Спартак», набрал 28 очков в 14 турах, уступает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги только «Зениту» (30) и ЦСКА (31). В 15-м туре подопечные Доменико Тедеско сыграют дома с московским «Динамо». Встреча состоится 21 ноября, начало — в 19:00 мск.

Геннадий Орлов: если «Спартак» финиширует шестым, для них это будет прогресс
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