«Мэтр знает, что говорит». Радимов — о словах Орлова про шестое место «Спартака»
Бывший полузащитник «Зенита», а в настоящее время тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на высказывание комментатора Геннадия Орлова.
Орлов ранее выразил мнение, что «Спартак» добьётся прогресса, если займёт шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после седьмого в прошлом сезоне. При этом в настоящее время красно-белые располагаются на третьей строчке в первенстве.
«Мэтр знает, что говорит», — написал Радимов в своём «твиттере».
«Спартак», набрал 28 очков в 14 турах, уступает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги только «Зениту» (30) и ЦСКА (31). В 15-м туре подопечные Доменико Тедеско сыграют дома с московским «Динамо». Встреча состоится 21 ноября, начало — в 19:00 мск.
Геннадий Орлов: если «Спартак» финиширует шестым, для них это будет прогресс
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