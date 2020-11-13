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Дмитрий Губерниев: верните капитана Дзюбу в сборную России и отстаньте от парня

Дмитрий Губерниев: верните капитана Дзюбу в сборную России и отстаньте от парня
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на информацию о том, что нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу шантажировали, чтобы скандальное видео не попало в интернет.

«Я об этом и говорил!!! Верните капитана Дзюбу в сборную и отстаньте от парня… И неплохо бы вернуть Дзюбе капитанскую повязку в «Зените»!!!» — написал Губерниев в своём «телеграме».

Напомним, ранее появилась информация, что у Артёма Дзюбы требовали $ 5 млн, чтобы скандальное видео не попало в интернет. Личность шантажиста известна и форварду, и правоохранительным органам. Дзюба встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег.

Информацию о собеседнике Дзюбы изучают в центральном аппарате ФСБ. Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере.

Источник: у Дзюбы требовали $ 5 млн, чтобы скандальное видео не попало в интернет
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