Дмитрий Губерниев: верните капитана Дзюбу в сборную России и отстаньте от парня

Комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на информацию о том, что нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу шантажировали, чтобы скандальное видео не попало в интернет.



«Я об этом и говорил!!! Верните капитана Дзюбу в сборную и отстаньте от парня… И неплохо бы вернуть Дзюбе капитанскую повязку в «Зените»!!!» — написал Губерниев в своём «телеграме».



Напомним, ранее появилась информация, что у Артёма Дзюбы требовали $ 5 млн, чтобы скандальное видео не попало в интернет. Личность шантажиста известна и форварду, и правоохранительным органам. Дзюба встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег.

Информацию о собеседнике Дзюбы изучают в центральном аппарате ФСБ. Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере.