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«Севилья» отказалась продавать своего защитника в «Манчестер Сити» за € 55 млн

«Севилья» отказалась продавать своего защитника в «Манчестер Сити» за € 55 млн
Футбол / Англия 0

Летом «Манчестер Сити» пытался приобрести защитника «Севильи» и сборной Франции Жюля Кунде. Об этом рассказал спортивный директор испанского клуба Рамон Мончи.

«Мы взвесили все за и против и решили отказать „горожанам“. Мы верим в одного из своих ключевых игроков. Предложение было потрясающим, очень хорошим, но в тот момент оно не совпало с нашими запросами. Хотя, возможно, это предложение в финансовом плане было близко к тому, сколько Жюль стоил в то время», — приводит слова 52-летнего функционера El Desmarque.

По данным источника, этим летом боссы «Манчестер Сити» предлагали за 22-летнего француза около € 55 млн. В нынешнем сезоне Ла Лиги Кунде провёл четыре матча, в которых не отметился результативными действиями. В настоящий момент «Севилья» занимает 12-е место в чемпионате Испании, набрав 10 очков.

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