В «Спартаке» прокомментировали информацию об отставке главы селекционной службы Акавова
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об отставке главы селекционной службы московского клуба Наримана Акавова.
«Акавов написал заявление ещё после трансферного окна. Заявление ещё не подписано», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Акавов приступил к работе в середине августа этого года. Сообщалось, что сразу после начала работы он успел заблокировать сделку по переходу защитника «Атлетико Минейро» Гуги.
По итогам 14 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак», имея в активе 28 очков, занимает третье место в турнирной таблице. В тройку лидеров чемпионата входят ЦСКА (31) и «Зенит» (30). В следующем туре красно-белые 21 ноября сыграют с «Динамо».
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