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В «Спартаке» прокомментировали информацию об отставке главы селекционной службы Акавова

В «Спартаке» прокомментировали информацию об отставке главы селекционной службы Акавова
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об отставке главы селекционной службы московского клуба Наримана Акавова.

«Акавов написал заявление ещё после трансферного окна. Заявление ещё не подписано», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Акавов приступил к работе в середине августа этого года. Сообщалось, что сразу после начала работы он успел заблокировать сделку по переходу защитника «Атлетико Минейро» Гуги.

По итогам 14 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак», имея в активе 28 очков, занимает третье место в турнирной таблице. В тройку лидеров чемпионата входят ЦСКА (31) и «Зенит» (30). В следующем туре красно-белые 21 ноября сыграют с «Динамо».

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