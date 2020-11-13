Александер-Арнольд: игра Месси выглядит так, будто он играет против манекенов

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался об игре нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.



«Даже если он находится далеко от мяча, ты всегда подсознательно думаешь об аргентинце. Твоя команда пытается играть в свою игру, атаковать, но ты всегда держишь Месси в поле зрения, потому что, если мяч дойдет до него, может случиться всё что угодно.



Даже если он не смотрит в твою сторону, ты сосредоточен, потому что он может видеть то, чего не видишь ты. Приходится пытаться следить за всем полем.



Он замечает вещи быстрее, чем кто бы то ни было. Месси может прочитать действия защитников и просто проходить их, будто у соперника вовсе нет обороны. Это выглядит так, будто он играет против манекенов. Я не видел ничего, чего бы он не мог сделать, поэтому для меня он лучший игрок в мире», — сказал 22-летний англичанин в интервью Goal.



В нынешнем сезоне Ла Лиги на счету 33-летнего аргентинца в семи матчах три гола. Его контракт с «Барселоной» подходит к концу в июне 2021 года.

«Барселона» избавилась от Бартомеу. Все счастливы. Что дальше? Ушёл так же, как управлял клубом.