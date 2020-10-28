«Барселона» избавилась от Бартомеу. Все счастливы. Что дальше?

26 октября 2020 года, приблизительно восемь вечера. Жозеп Бартомеу: «Отставка? У меня даже мысли об этом ни разу не было. У нас хорошая команда, есть тренер, который строит хороший проект. Верю, что в этом сезоне мы выиграем трофеи».

27 октября 2020 года, приблизительно 10 вечера. Жозеп Бартомеу подал в отставку.

В этом он весь.

Жыве «Барселона»! Клубу нужен новый президент, а не новый тренер Очевидный текст о главном.

Даже те решения, которые долго назревали и действительно выглядели необходимыми, Бартомеу умудрялся реализовать наихудшим образом. Например, увольнение Эрнесто Вальверде. Хороший тренер, который выжал из себя максимум в «Барселоне», но перестал справляться с растущими противоречиями несбалансированного возрастного состава. Команда явно стагнировала с начала 2019 года, но в конце сезона Вальверде сохранил работу. Зато был уволен посреди сезона-2019/2020 после сложнейшего матча с «Атлетико», в котором «Барселона» показала чуть ли не лучшую по качеству игру за полгода. Почему именно тогда? Потому что Бартомеу.

Свежий пример – уход Луиса Суареса. Форварда, который уже года два совершенно недопустимо халтурил без мяча, что с учётом Лео Месси вынуждало команду защищаться ввосьмером даже в топ-матчах (с известными последствиями). Суарес многое давал, но и многое отнимал у команды. Его уход напрашивался, но ведь есть и другая сторона ситуации: Суарес – легенда. Он выиграл требл и забил почти 200 голов. Он заслужил лучшего прощания и самого тактичного обсуждения трансфера. Вместо этого он узнал, что больше не нужен, по телефону. И от тренера, которого назначили днём раньше, то есть от нового человека. Почему с ним не попрощались по-человечески? Потому что.

Вот так Бартомеу ведёт дела. Так же он и ушёл. Сначала даль большую пресс-конференцию, на которой, в частности, подробно объяснил своё нежелание уходить в отставку. А на следующий день ушёл, обессмыслив вчерашние слова.

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Ладно, побуду занудой: если дотошно вглядываться вглубь закулисных интриг, то в этих телодвижениях экс-президента можно уловить смысл. Всё дело в том, что он держался за свой пост насмерть. Когда были собраны и подсчитаны голоса для вотума недоверия, следующим шагом к отставке стал референдум. Его назначили на 1 ноября – но «Барселона» обратилась к властям Каталонии с просьбой перенести дату на более поздний срок. Якобы в целях обеспечения безопасности. Каталонские власти отказали (видимо, там тоже болельщики). У директоров «Барсы» не осталось выбора: в понедельник они по протоколу должны были официально утвердить дату референдума.

Можно предположить, что происходило всё это время: яростный торг. Чтобы перенести, чтобы игроки не так явно критиковали руководство, возможно, чтобы получить большее представительство для членов действующей хунты во время референдума. И всё это время Бартомеу, естественно, демонстрировал тотальную уверенность. Как банкир перед банкротством. А когда ничего не вышло, он благоразумно решил не входить в историю, как первый в клубе президент, которого убрали вотумом недоверия. И ушёл сам.

Напоследок он потроллил болельщиков собственного клуба. Финальное заявление Бартомеу содержит такие удивительные слова: «Уйти после 2:8 было проще всего, но кто бы тогда убедил Месси остаться?». Чёрт, можно не любить этого человека, но надо честно признать: у него действительно есть чувство юмора.

Месси остался против своей воли. Но кому от этого будет лучше? Перевод его нашумевшего интервью и выводы о будущем «Барселоны».

Что дальше

Сейчас болельщики «Барселоны» чувствуют себя так, как будто наступили одновременно день рождения, Новый год, фиеста Майор, Ханука и Сагаалган. Но при всей необходимости отставки Бартомеу, это не решение всех текущих проблем. Точнее, это одновременно решение текущих и создание новых.

Теперь клуб живёт одновременно в двух параллельных реальностях. Одна – долгосрочная. В ней уход Бартомеу означает возврат к традиционным ценностям клуба. «Ла Масия» заброшена – это началось ещё при Сандро Росселе, но Бартомеу продолжил его политику и отдавал приоритет даже средним игрокам перед воспитанниками. Фаворит президентской гонки Виктор Фонт и теневой фаворит Жоан Лапорта (который уже был президентом и назначил тренером Хосепа Гвардиолу) оба придерживаются противоположных взглядов на комплектование команды и считают воспитанников академии фундаментом развития команды.

Правда, трансферы только небольшая часть жизни клуба. Бартомеу ужасно распоряжался деньгами (раздутая зарплатная ведомость, провальные трансферы, подозрения в махинациях), зато прекрасно их добывал. При нём «Барселона» впервые возглавила рейтинг Deloitte – и сделала это не после исторического требла, а на фоне кризиса позднего Вальверде. В условиях тяжёлого экономического кризиса и затяжного падения доходов (минус 200 млн евро в год по сравнению с бюджетом клуба на прошлый год) ставка на воспитанников может стать не просто особенностью философии, а необходимостью.

В краткосрочной перспективе команду ждёт непростое время. Особенно непросто будет Роналду Куману.

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Куман – выбор Бартомеу, которому тот доверил перестройку клуба, а значит, негатив к бывшему президенту автоматически переносится и на него. Я не выдумываю: кандидат в президенты «Барсы» Фонт уже успел ляпнуть, что если выиграет выборы, то уволит Кумана независимо от результатов. Абсолютно деструктивное заявление, которое не только демотивирует тренера, но и убивает его авторитет в команде и дезориентирует игроков.

У Кумана и так неидеальные отношения с командой. Он начал работу с того, что жёстко поговорил с каждым из ветеранов. В итоге Суареса, Ракитича и Видаля уже нет, но Месси и Бускетс остались. И оба, откровенно говоря, не жгут. Куман – человек, известный тяжёлым характером и авторитарным стилем управления раздевалкой. Это необязательно плохо, но для такого стиля нужно иметь поддержку руководства. А её нет и не будет – да и самого руководства не будет до досрочных выборов. А тем временем легенды клуба, которые вступили в публичную конфронтацию с президентом клуба (как Месси и Пике) и победили, сейчас чувствуют свою власть больше, чем когда-либо.

Фото: Thiago Prudêncio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В такой ситуации Куману очень не помешала бы серия побед. Но результаты не впечатляют, а иногда он и сам мешает команде откровенно странными решениями, как в класико. В общем, ему сейчас будет очень трудно. В общем, какой-то период безвременья кажется неизбежным.

Подробный разбор матча «Барселона» — «Реал», а также других важных встреч европейских топ-лиг, смотрите в видеоразборе Кирилла Хаита. На видео он начинается на отметке 8.39.

Не факт, что прямолинейный и негибкий Куман справится в настолько сложной ситуации. Не факт, что новый президент разберётся быстро: быстро покажет, что у тренера есть кредит доверия либо быстро назначит нового тренера (где-то в Катаре сейчас очень ждёт звонка один Хави). Не факт, что Хави новый Гвардиола, а не новый Невилл. Но для «Барселоны» инерционный путь развития, который неплохо работал несколько лет, уже настолько исчерпал себя, что любая перемена – к лучшему. Нужен новый проект.

У ухода Бартомеу есть ещё одно важное последствие. Оно касается Месси. У Месси был конфликт сначала со спортивным директором Эриком Абидалем, а потом и с президентом. В желании Месси покинуть «Барселону» очень трудно отделить усталость и стремление к переменам от неготовности тратить на закате карьеры ещё один год под руководством этого человека. В итоге неприятный начальник ушёл не в марте, а на пять месяцев раньше – большая разница. Если следующий президент захочет удержать Месси (а он точно захочет), то ему будет проще договориться – потому что в марте-апреле у Лео уже могли быть договорённости с другим клубом, вплоть до предварительного контракта, ведь по правилам ФИФА это допускается за полгода до истечения контракта. В общем, уход Месси не то чтобы отменяется, но теперь тоже встанет в очереди на перезагрузку.

В общем, даже при неизбежной встряске по ходу нынешнего сезона хороших новостей всё равно больше. И можно понять болельщиков «Барселоны», которые даже не хотят задумываться о том, что будет дальше, а хотят сосредоточиться на нынешнем моменте. И отпраздновать.