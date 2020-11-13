Самуэль Это’О поддержал «Легион-Динамо» перед матчем с главным конкурентом в ПФЛ

Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самуэль Это’О записал видеообращение, поддержав махачкалинский клуб «Легион Динамо». Завтра, 14 ноября, «Легион-Динамо» сыграет в гостях с командой «Кубань Холдинг».
«Привет, парни! Хорошей игры завтра против «Кубань Холдинга»! Я знаю, это важная игра. Парни, у вас есть всё для того, чтобы победить в этом матче. Ещё раз, удачи! А моему другу и брату Шамилю хочу пожелать, чтобы ты, брат, получил удовольствие от игры своей команды. Удачи!» — сказал камерунец в видеообращении, которое было размещено в «инстаграме» «Легион-Динамо».
Видео можно посмотреть в «инстаграме» махачкалинского клуба.
Президентом «Легион-Динамо» является бывший игрок «Анжи» Шамиль Лахиялов.
«Легион-Динамо» и «Кубань Холдинг», набрав по 32 очка, занимают первые места в Группе 1 ПФЛ.
- 13 ноября 2020
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