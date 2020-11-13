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Мохамед Салах прошёл повторное тестирование на коронавирус, инфекция подтвердилась

Мохамед Салах прошёл повторное тестирование на коронавирус, инфекция подтвердилась
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прошёл повторное тестирование на коронавирус, по итогам которого у футболиста подтверждена инфекция, сообщает футбольная ассоциация Египта. Ранее сообщение о первом тестировании с положительным результатом было удалено с сайта ассоциации.

«Положительный тест подтвердил заражение Салаха коронавирусом. Принимаются все необходимые меры.

Первый мазок также дал положительный результат, но египетская футбольная ассоциация решила провести второй тест, чтобы подтвердить диагноз.

У египетской звезды отличное настроение, у Мохамеда не появилось ни одного из симптомов болезни. Для футболиста приготовлена специальная комната ​​для изоляции и ещё одна комната — для медицинского наблюдения. Врач сборной Египта согласует данные с врачом «Ливерпуля», — говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

Египетская ассоциация футбола удалила новость о заражении Мохамеда Салаха коронавирусом
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