Мохамед Салах прошёл повторное тестирование на коронавирус, инфекция подтвердилась

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прошёл повторное тестирование на коронавирус, по итогам которого у футболиста подтверждена инфекция, сообщает футбольная ассоциация Египта. Ранее сообщение о первом тестировании с положительным результатом было удалено с сайта ассоциации.
«Положительный тест подтвердил заражение Салаха коронавирусом. Принимаются все необходимые меры.
Первый мазок также дал положительный результат, но египетская футбольная ассоциация решила провести второй тест, чтобы подтвердить диагноз.
У египетской звезды отличное настроение, у Мохамеда не появилось ни одного из симптомов болезни. Для футболиста приготовлена специальная комната для изоляции и ещё одна комната — для медицинского наблюдения. Врач сборной Египта согласует данные с врачом «Ливерпуля», — говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.
- 13 ноября 2020
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