Египетская ассоциация футбола удалила новость о заражении Мохамеда Салаха коронавирусом

Египетская ассоциация футбола удалила новость о заражении нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха коронавирусом.
Ранее на сайте ассоциации было опубликовано такое сообщение: «Салах, звезда „Ливерпуля“, был инфицирован коронавирусом. У него нет никаких симптомов. Другие тесты членов команды дали отрицательный результат. Мохамед изолирован, в дальнейшем он пройдёт повторное тестирование», — говорилось в сообщении пресс-службы ассоциации.
В нынешнем сезоне 28-летний египетский футболист в восьми матчах за мерсисайдский клуб в английской Премьер-лиге забил восемь голов.
Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В составе красных он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Англии, ставший для клуба первым за 30 лет.
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