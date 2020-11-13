Михайлович: удивительно, что Тотти никогда не выигрывал «Золотой мяч»

Бывший защитник «Лацио» и «Милана» Синиша Михайлович, который в настоящее время возглавляет «Болонью», в своей автобиографии высоко отозвался об экс-капитане «Ромы» Франческо Тотти. Главы из автобиографии под названием «Игра жизни» публикует Football Italia.

«Удивительно, что Тотти никогда не выигрывал «Золотой мяч». Тотти был более совершенным игроком, чем Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро, Роберто Манчини и Джанфранко Дзола.

Он забил 250 мячей и отдал более 1000 результативных передач. Глядя на список игроков, которые получили «Золотой мяч», я удивляюсь, что его там нет. Когда у него были проблемы в «Роме» с Карлосом Бьянки, я хотел привести его в «Сампдорию». Когда он думал об уходе, я предлагал ему ехать в «Торино», чтобы стать моим ассистентом. Но Тотти не захотел разорвать отношения с «Ромой», — написал Михайлович.