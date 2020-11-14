Дубль Артуро Видаля принёс сборной Чили победу над Перу

В Сантьяго (Чили) на стадионе «Насьональ — Хулио Мартинес Праданос» состоялась встреча 3-го тура отборочного этапа групповой стадии ЧМ-2022 между сборными Чили и Перу, победу в которой одержали хозяева поля со счётом 2:0.
Счёт в игре был открыт на 20-й минуте полузащитником миланского «Интера» и сборной Чили Артуро Видалем, поразившим ворота Перу шикарным дальним ударом из-за пределов штрафной. Уже на 35-й минуте 33-летний хавбек оформил дубль, тем самым установив окончательный счёт в матче – 2:0 в пользу Чили.
Благодаря этой победе сборная Чили поднялась на 6-е место в турнирной таблице группы, имея в своём активе 4 очка. Перу с 1 очком по-прежнему осталась на 8-м месте.
В следующем туре Чили сыграет на выезде с Венесуэлой, а Перу примет на своём поле Аргентину. Обе встречи состоятся в ночь с 17 на 18 ноября.
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