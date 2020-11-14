Хавбек «Рубина» Хван Ин Бём заразился коронавирусом

Полузащитник казанского «Рубина» Хван Ин Бём заразился коронавирусом в расположении сборной Южной Кореи, сообщает Yonhap.
По информации источника, помимо игрока «Рубина», коронавирусом заразились ещё три футболиста южнокорейской национальной команды: Чо Хен У («Ульсан Хендэ»), Квон Чхан Хун («Фрайбург») и Ли Дон Жун («Пусан Ай Парк»). Отмечается, что тест одного из сотрудников сборной на COVID-19 также дал положительный результат.
Сборная Южной Кореи находится в Вене (Австрия), где готовится к матчам с Мексикой (14 ноября) и Катаром (17 ноября). Сообщается, что заражённые не имеют симптомов. Остальные игроки и представители национальной команды пройдут повторное тестирование сегодня, 14 ноября, после чего будет принято решение относительно возможности проведения товарищеского матча со сборной Мексики.
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